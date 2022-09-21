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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
21 сентября 2022 г. 12:44
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

22 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью 19-22°, днем 26-31° тепла. В Баку ночью 19-21°, днем 29-31° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 35-40%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы и временами дожди. Ночью и утром будет туман. Восточный ветер местами будет время от времени усиливаться.

Температура воздуха ночью 17-21°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.

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