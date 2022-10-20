Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 21 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

В Баку и на Абшеронском полуострове 21 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых местах вероятна изморось, а вечером - дожди.

В течение дня северо-западный ветер будет время от времени усиливаться. Температура воздуха ночью составит 15-17°, днем - до 19°тепла, в Баку ночью 15-17°, днем - до 19°тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и временами дожди, местами интенсивные В горных районах вероятно выпадет снег. В некоторых местах будет туман. Западный ветер время от времени местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 10-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-5°, днем 6-10° тепла.