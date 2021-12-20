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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 12:50
Экология
20 декабря 2021 г. 13:05
Прогноз погоды на завтра

21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, утром постепенно прекратятся, днем в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается, что умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным, временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 6-8°, днем 9-11° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана вероятно пройдут дожди, в горных районах - снег. Временами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 2-7°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

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Версия на английском языке Rainy weather expected in Azerbaijan tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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