Прогноз погоды на завтра

12:50

21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, утром постепенно прекратятся, днем в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается, что умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным, временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 6-8°, днем 9-11° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана вероятно пройдут дожди, в горных районах - снег. Временами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 2-7°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.