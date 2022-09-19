Прогноз погоды на завтра

20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 20-23°, днем 27-30° тепла, в Баку ночью 21-23°, днем 27-29° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако днем в высокогорных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 17-21°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 14-18° тепла.