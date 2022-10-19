Прогноз погоды на завтра

20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых местах ожидается туман. Умеренный южный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 20-24° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 9-14°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 6-10° тепла.