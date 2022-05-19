Прогноз погоды на завтра

20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером местами вероятен дождь. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 17-20° тепла. В Баку ночью 13-15°, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами осадки. В горных и предгорных районах вероятен град. Ночью и утром будет туман. Местами усилится умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 10-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-6°, днем 6-10° тепла.