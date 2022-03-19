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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.
Экология
19 марта 2022 г. 13:27
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах Абшеронского полуострова возможны осадки в виде мокрого снега. Усилится северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью и днем составит 2-5°, в Баку ночью и днем 2-5° тепла. Атмосферное давление выше нормы 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами снег. Временами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 5-9° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорье до 15°, днем 0-5° мороза.

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