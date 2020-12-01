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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно
Экология
1 декабря 2020 г. 13:13
Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 2 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, вечером местами моросящий дождь. Будет дуть северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью – 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

2 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах возможны осадки. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

По медико-метеорологическому прогнозу, 2 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на некоторых метеочувствительных людях.

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