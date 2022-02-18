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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 19 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
18 февраля 2022 г. 12:52
Прогноз погоды на завтра

19 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ночью и утром будет туман. Юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 9-12° тепла. В Баку ночью 3-5°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 февраля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 0-5°, днем 14-19° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.

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