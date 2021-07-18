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Прогноз погоды на завтра  

Прогноз погоды на завтра   В Азербайджане на 19 июля ожидается солнечная погода.
Экология
18 июля 2021 г. 12:32
Прогноз погоды на завтра  

В Азербайджане на 19 июля ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем - 33-38, в Баку ночью - 24-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 26-27 градусов тепла.

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