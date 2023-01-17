Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 января будет преобладать облачная погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 января будет преобладать облачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах возможен слабый туман, изморось.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 4-6°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление выше нормы 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 3°мороза до 2° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 5-10°, днем от 3° мороза до 2° тепла. Ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом.