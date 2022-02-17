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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
17 февраля 2022 г. 12:56
Прогноз погоды на завтра

18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятна изморось. Днем умеренный юго-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 9-12° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Юго-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

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