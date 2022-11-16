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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.
Экология
16 ноября 2022 г. 12:29
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью 9-11°, днем 13-16° тепла. В Баку ночью 9-11°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 6-9°, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 4-8° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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