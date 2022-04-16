Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятен небольшой дождь. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 8-10°, днем 15-19° тепла. В Баку ночью будет 8-10°, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4°тепла, днем 8-13° тепла.