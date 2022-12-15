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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
15 декабря 2022 г. 12:48
Прогноз погоды на завтра

16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман. Южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью 5-8°, днем 9-12° тепла, ночью в Баку 6-8°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, вероятно выпадение снега. В отдельных местах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 2-7°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.

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