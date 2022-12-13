Прогноз погоды на завтра

14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха в Баку ночью 5-7°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах временами вероятны осадки, возможен мокрый снег. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5 ° мороза.