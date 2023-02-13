О нас

Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра 12:18
Экология
13 февраля 2023 г. 12:53
Обнародован прогноз погоды на завтра

14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах, вероятно, выпадет небольшое количество осадков.

Умеренный северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление понизится с 772 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах будет наблюдаться несколько дождливая погода, возможно выпадение снега. Временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 10-15° , днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах дороги будут покрыты льдом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq

Экслюзивные новости

В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi