Обнародован прогноз погоды на завтра

12:18

14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах, вероятно, выпадет небольшое количество осадков.

Умеренный северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление понизится с 772 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах будет наблюдаться несколько дождливая погода, возможно выпадение снега. Временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 10-15° , днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах дороги будут покрыты льдом.