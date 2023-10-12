Прогноз погоды на завтра

13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах утром и вечером, вероятно, будет дождь. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем 16-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 773 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.