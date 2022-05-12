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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
12 мая 2022 г. 13:46
Прогноз погоды на завтра

13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северный ветер в дневное время сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью 11-13°, днем 18-22° тепла, в Баку ночью 11-13°, днем 19-21° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, которые днем постепенно прекратятся. Туман ночью и утром. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 19-24° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем 7-12° тепла.

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