О нас

Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых районах полуострова вероятны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть се
Экология
12 июля 2023 г. 13:14
Прогноз погоды на завтра

13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых районах полуострова вероятны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 20-24°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление выше нормы 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах Балакян-Шекинской зоны возможны кратковременные небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 16-21° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Самое читаемое

Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
7 июля 2023 г. 11:55
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
7 июля 2023 г. 14:05
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
7 июля 2023 г. 16:50
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi