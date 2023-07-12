Прогноз погоды на завтра

13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых районах полуострова вероятны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть се

13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых районах полуострова вероятны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 20-24°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление выше нормы 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах Балакян-Шекинской зоны возможны кратковременные небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 16-21° тепла.