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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 13 декабря ожидаются переменные осадки, которые днем постепенно будут сокращаться.
Экология
12 декабря 2022 г. 12:36
Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 декабря ожидаются переменные осадки, которые днем постепенно будут сокращаться.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 5-7°, днем 8-10° тепла, ночью в Баку 5-7°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Начиная с восточных районов Азербайджана, в некоторых местах ожидаются переменные осадки. В высокогорных районах возможно выпадение снега. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 2-6°, днем 7-11° тепла, в горах ночью 4-9° , днем 0-4° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq

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