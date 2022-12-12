Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 декабря ожидаются переменные осадки, которые днем постепенно будут сокращаться.

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 декабря ожидаются переменные осадки, которые днем постепенно будут сокращаться.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 5-7°, днем 8-10° тепла, ночью в Баку 5-7°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Начиная с восточных районов Азербайджана, в некоторых местах ожидаются переменные осадки. В высокогорных районах возможно выпадение снега. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 2-6°, днем 7-11° тепла, в горах ночью 4-9° , днем 0-4° мороза.