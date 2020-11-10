Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 12-14 градусов тепла

11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 80-90%.

11 ноября в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, в горных местностях возможен снег, ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

С 11 по 13 ноября местами возможна нестабильная погода, временами дожди, в северных и восточных районах интенсивный, возможен снег. Также с 11 по 13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове возможны кратковременные дожди, в некоторых местах полуострова интенсивные.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11-12 ноября на Абшеронском полуострове ожидается преобладание слабого северного ветра (хазри) и температура, близкая к климатической норме, однако повышенная влажность может вызвать чувство беспокойства у некоторых людей.