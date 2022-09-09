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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.
Экология
9 сентября 2022 г. 13:23
Прогноз погоды на завтра

10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, есть вероятность, что вечером в некоторых местах пойдет дождь. Временами будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 18-20°, днем 23-27° тепла. В Баку ночью 18-20°, днем 23-25°. Атмосферное давление повысится с 763 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и временами дожди.

Местами западный ветер будет время от времени усиливаться. Температура воздуха ночью 15-19°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 10-15° тепла.

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