Прогноз погоды на завтра

Атмосферное давление выше нормы 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 60-70%

Обнародован прогноз погоды на 1 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 9-11 градусов тепла, ночью – 6-8.

Атмосферное давление выше нормы 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

1 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков, однако, ночью и утром в некоторых северных и восточных районах возможны осадки. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

По медико-метеорологическому прогнозу, 1-2 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на некоторых метеочувствительных людях.