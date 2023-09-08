О нас

Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, грозы.
Экология
8 сентября 2023 г. 13:29
Прогноз погоды на завтра

9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, грозы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут интенсивные ливни. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 23-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди ливневого характера, грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными и сильными, вероятно выпадение града. Восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью будет 16-20, днем 22-27° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Heavy rain, lightning forecast for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - PROQNOZ

Самое важное

Обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП Лачын
ФотоОбеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП "Лачын"
8 сентября 2023 г. 12:22
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
7 сентября 2023 г. 15:22
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
ФотоВ Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
7 сентября 2023 г. 10:47
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
7 сентября 2023 г. 10:01
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
7 сентября 2023 г. 09:10
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
6 сентября 2023 г. 20:33
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
6 сентября 2023 г. 19:30
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
6 сентября 2023 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi