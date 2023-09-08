Прогноз погоды на завтра

9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, грозы.

9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, грозы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут интенсивные ливни. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 23-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди ливневого характера, грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными и сильными, вероятно выпадение града. Восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью будет 16-20, днем 22-27° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.