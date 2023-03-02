Прогноз погоды на завтра

3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами, вероятно, пройдут небольшие осадки.
Периодически усиливающийся северо-западный ветер утром сменится умеренным южным. Температура воздуха ночью 3-6° тепла, днем 8-13° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег, днем в большинстве районов количество осадков сократится. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 4-8° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.