Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром и вечером местами возможен туман. Ночью ожидается 5-7, днем 10-15 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки не ожидаются, ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах ожидается мелкий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится от 765 мм рт. ст. до 760 мм рт. ст, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем 45-55%.

Что же касается медицинского метеорологического прогноза, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятны для метеочувствительных людей. Хотя 31 декабря и 1 января ожидается усиление северного ветра, насыщенный кислородом чистый воздух благоприятно скажется на самочувствии людей.