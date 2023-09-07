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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
7 сентября 2023 г. 13:21
Прогноз погоды на завтра

8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 20-23°, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, в отдельных местах ливни будут интенсивными и сильными, вероятно выпадение града. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью 18-22°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.

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