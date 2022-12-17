Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8, днем ​​9-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем ​​10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму – 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков. В некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем ​​9-14 градусов тепла, ночью 3-8 градусов мороза, днем ​​от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла.