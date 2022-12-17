О нас

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье В Баку и на Абшеронском полуострове 18 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.
Экология
17 декабря 2022 г. 13:17
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8, днем ​​9-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем ​​10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму – 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков. В некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем ​​9-14 градусов тепла, ночью 3-8 градусов мороза, днем ​​от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

Другие новости из категории

Погода в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне
Погода в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 14:20
NASA запустило спутник, который поможет предсказывать засухи и наводнения
NASA запустило спутник, который поможет предсказывать засухи и наводнения
16 декабря 2022 г. 23:33
В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне выпадет снег
В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне выпадет снег
16 декабря 2022 г. 14:49
Обнародован прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на завтра
16 декабря 2022 г. 12:52
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне
15 декабря 2022 г. 13:48
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
15 декабря 2022 г. 12:48
МЭПР: Предположительно эксплуатируется большая часть месторождений Гызылбулаг и Демирли
МЭПР: Предположительно эксплуатируется большая часть месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли"
14 декабря 2022 г. 17:00
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 
14 декабря 2022 г. 13:27
Сегодня в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре осадков не ожидается
Сегодня в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре осадков не ожидается
14 декабря 2022 г. 12:01
Из-за глобального потепления тибетские озера начали таять раньше и замерзать позже
Из-за глобального потепления тибетские озера начали таять раньше и замерзать позже
14 декабря 2022 г. 08:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi