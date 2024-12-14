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Прогноз погоды на воскресенье

Прогноз погоды на воскресенье В Баку и на Абшеронском полуострове 15 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
14 декабря 2024 г. 13:42
Прогноз погоды на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых пригородах ночью, вероятны, периодические осадки.

Северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 4-8° тепла. Атмосферное давление понизится с 775 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. На отдельных территориях временами ожидается туман, западный ветер периодически усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем 4-8° тепла, в горах ночью 8-13°, в высокогорье - 17-22° мороза, днем 5-10° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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