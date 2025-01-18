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Прогноз погоды на воскресенье

Прогноз погоды на воскресенье 19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
18 января 2025 г. 13:13
Прогноз погоды на воскресенье

19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах временами возможны осадки.

Утром ожидается туман. Юго-восточный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 7-11° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно ночью и вечером на отдельных территориях ожидаются осадки и снег, временами интенсивные. Возможен туман.

Западный ветер будет усиливаться. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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