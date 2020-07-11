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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Прогноз погоды на воскресенье
Экология
11 июля 2020 г. 14:30
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, но ночью и утром местами дождь. Умеренный северный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 29-34, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление опустится ниже нормы - с 758 мм до 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 60-70%.

На абшеронских пляжах умеренный северный ветер днем сменится южным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, а в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихове - 24-25 градусов тепла.

Ночью и утром 12 июля в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град, днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

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