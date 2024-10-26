Прогноз погоды на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 октября ожидаются периодические осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 октября ожидаются периодические осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых районах полуострова возможны ливни и грозы.

К утру дождь постепенно прекратится, днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами периодически ожидаются осадки, грозы. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, град, в горных районах - снег. Во второй половине дня осадки постепенно прекратятся. Временами туман. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью 5-10°, днем 13-17° тепла, в горах ночью 2-5° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла.