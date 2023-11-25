Прогноз погоды на воскресенье

12:44 В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть периодически усиливающийся юго-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, периодически усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 16-21° тепла. Атмосферное давление понизится с 752 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах временами будет идти дождь, есть вероятность выпадения снега. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 5-9°, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.