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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
19 февраля 2022 г. 12:23
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер в дневное время сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем- 9-13° тепла. В Баку ночью 3-5°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако к вечеру в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются осадки. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 11-16° тепла, в горах ночью 0-5°, в высокогорье до 8°мороза, днем 5-10° тепла.

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