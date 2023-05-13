Прогноз погоды на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 мая будет преобладать облачная погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 мая будет преобладать облачная погода.

Как сообщили Report, в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ожидаются периодические дожди.

Днем дождь прекратится. Будет дуть периодически усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 8-12°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана завтра в некоторых местах ожидаются осадки. В отдельных местах интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорных районах снег. В некоторых местах будет туман. Умеренный западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 9-14°, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-3°, днем 3-5 ° тепла.