Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть южный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 21-25°, днем 34-39° тепла. В Баку ночью 23-25°, днем 37-39° тепла. Атмосферное давление снизится с 757 мм до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65 %, днем- 25-30%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 19-24°, днем 35-40°, местами 41° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.