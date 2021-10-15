Прогноз погоды на субботу

В субботу, 16 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В субботу, 16 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на южный.

Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем – 20-23° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 20-22° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

На Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем местами вероятны дожди. Местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем - 13-18° тепла.