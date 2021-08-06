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Прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды на субботу В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Экология
6 августа 2021 г. 13:31
Прогноз погоды на субботу

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер в дневное время сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 24-27°, днем - 35-39° тепла. В Баку ночью 25-27°, днем 37-39° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 25-30%.

На Абшеронских пляжах северо-западный ветер днем сменится южным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 августа на Абшеронском полуострове на фоне жаркой погоды преобладание слабых ветров и застой воздуха в отдельные часы дня неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, а утром в некоторых горных районах - туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, местами 42° тепла, в горах ночью 16-21°, днем 28-33° тепла.

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