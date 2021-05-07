О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды на субботу Атмосферное давление снизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%
Экология
7 мая 2021 г. 13:59
Прогноз погоды на субботу

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 11-14, днем 18-21, в Баку ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

8 мая в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 22-27, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather forecast for Saturday
Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün havası açıqlandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет
Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет
6 мая 2021 г. 20:57
Обнародован прогноз погоды на завтра 
Обнародован прогноз погоды на завтра 
6 мая 2021 г. 13:44
МЭПР: К вечеру ветер в Баку постепенно ослабнет
МЭПР: К вечеру ветер в Баку постепенно ослабнет
5 мая 2021 г. 14:27
В Азербайджане сохранится ветреная погода
В Азербайджане сохранится ветреная погода
5 мая 2021 г. 13:51
На Каспии высота волн достигла 4,5 метров, в Шахдаге и Хыналыге выпал снег
На Каспии высота волн достигла 4,5 метров, в Шахдаге и Хыналыге выпал снег
5 мая 2021 г. 12:31
Министерство: В Баку миллионы кубометров сточных вод сливаются в Каспийское море
Министерство: В Баку миллионы кубометров сточных вод сливаются в Каспийское море
4 мая 2021 г. 16:59
Завтра в Баку ожидаются дожди и сильный ветер
Завтра в Баку ожидаются дожди и сильный ветер
4 мая 2021 г. 14:08
МЭПР: В Азербайджане растет число заносимых в Красную книгу видов
МЭПР: В Азербайджане растет число заносимых в "Красную книгу" видов
3 мая 2021 г. 17:31
Директор: Несколько видов растений в Шуше попадут в Красную книгу
Директор: Несколько видов растений в Шуше попадут в Красную книгу
3 мая 2021 г. 17:17
В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
3 мая 2021 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi