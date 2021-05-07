Прогноз погоды на субботу

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 11-14, днем 18-21, в Баку ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

8 мая в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 22-27, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.