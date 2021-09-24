Прогноз погоды на субботу

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятен дождь.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью 17-19°, днем 21-23° тепла, в Баку ночью 17-19° тепла, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дожди. В отдельных местах вероятны сильные ливни и выпадение града. Ночью и утром местами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью 13-16° тепла, днем 21-25° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 10-15° тепла.