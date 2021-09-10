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Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
10 сентября 2021 г. 13:04
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня северный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем 28-31°, в Баку ночью 18-20°, днем 28-30°. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65 % ночью, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 28-32°, в горах ночью 8-13°, днем 15-20°.

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