Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня северный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем 28-31°, в Баку ночью 18-20°, днем 28-30°. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65 % ночью, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 28-32°, в горах ночью 8-13°, днем 15-20°.