Прогноз погоды на субботу

10 июля в Баку и на Абшеронском полуострове не ожидается осадков.

10 июля в Баку и на Абшеронском полуострове не ожидается осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-восточный ветер, во второй половине дня сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 29-32, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 50-60%, днем - 35-40%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-восточный ветер, во второй половине дня сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

10 июля преимущественно в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, в отдельных местах интенсивные, град. Днем преимущественно без осадков. Утром в горных местностях вероятен туман, будет дуть восточный ветер, днем местами усилится.

Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10 июля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических колебаний, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.