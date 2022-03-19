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Прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни

Прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни 20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.
Экология
19 марта 2022 г. 14:48
Прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни

20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах Абшеронского полуострова ожидается мокрый снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами 23-25 м/с, вечером местами на полуострове усилится до 28-30 м/с.
Температура воздуха ночью и днем составит 2-5° тепла.

21 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, утром сменится северо-восточным - 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - до 6°тепла.

22 марта временами ожидаются дожди. Ветер северный - 10-15 м/с, днем порывы до 18-23 м/с.
Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем - до 6° тепла.

23 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако есть вероятность, что утром местами пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, днем сменится северо-восточным ветром со скоростью 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 6-8° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günləri üçün hava proqnozu açıqlanıb

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