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Прогноз погоды на праздничные дни в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне

Прогноз погоды на праздничные дни в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне 30 декабря в Шуше, Кяльбаджаре, Лачыне преимущественно без осадков, временами туман.
Экология
30 декабря 2022 г. 13:32
Прогноз погоды на праздничные дни в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне

30 декабря в Шуше, Кяльбаджаре, Лачыне преимущественно без осадков, временами туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха днем от 3° мороза до 2°тепла, вечером - 3° мороза.

31 декабря осадков не ожидается, временами туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 3°тепла.

1 января - без осадков, временами туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

2 января - без осадков, временами туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

3 января - без осадков, временами туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

4 - января без осадков, ночью и утром туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3°тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində Şuşa, Kəlbəcər və Laçında müşahidə olunacaq hava şəraiti açıqlanıb

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