Прогноз погоды на праздничные дни в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне

30 декабря в Шуше, Кяльбаджаре, Лачыне преимущественно без осадков, временами туман.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха днем от 3° мороза до 2°тепла, вечером - 3° мороза.
31 декабря осадков не ожидается, временами туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 3°тепла.
1 января - без осадков, временами туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
2 января - без осадков, временами туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
3 января - без осадков, временами туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
4 - января без осадков, ночью и утром туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3°тепла.