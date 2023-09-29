Прогноз погоды на последний день сентября

30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ночью и утром местами будет слабый туман. Северо-западный ветер в дневное время сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 15-20°, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 75-85%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются дожди. Вечером в отдельных местах возможны ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 15-18°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.