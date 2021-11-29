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Прогноз погоды на последний день ноября

Прогноз погоды на последний день ноября 12:25
Экология
29 ноября 2021 г. 12:46
Прогноз погоды на последний день ноября

30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 8-10°, днем 13-17° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

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Версия на английском языке Weather forecast for November 30 unveiled  
Версия на азербайджанском языке Noyabrın son gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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