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Прогноз погоды на последний день мая

Прогноз погоды на последний день мая Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В основном утром и вечером в некоторых местах возможен дождь. Время от времени будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.
Экология
30 мая 2023 г. 13:13
Прогноз погоды на последний день мая

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В основном утром и вечером в некоторых местах возможен дождь. Время от времени будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 25-30° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах есть вероятность, пройдут ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью будет 18-23°, днем 30-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 14-19°, местами 20-25° тепла.

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