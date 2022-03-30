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Прогноз погоды в Азербайджане на последний день марта

Прогноз погоды в Азербайджане на последний день марта В Баку и на Абшеронском полуострове 31 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
30 марта 2022 г. 13:20
Прогноз погоды в Азербайджане на последний день марта

В Баку и на Абшеронском полуострове 31 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в первой половине дня в некоторых частях полуострова ожидается туман, с небольшим кратковременным дождем.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 12-16° тепла. В Баку ночью 5-7°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, но днем местами возможен дождь. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Mart ayının son gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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