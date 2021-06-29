О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на последний день июня

Прогноз погоды на последний день июня Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
29 июня 2021 г. 13:43
Прогноз погоды на последний день июня

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25, днем - 29-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана 30 июня преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы, временами дожди, град. Утром в некоторых горных районах туман. Будет преобладать западный ветер, временами усилится. Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 30 июня до 1 июля на фоне жарких погодных условий на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся ветер "хазри", что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow announced
Версия на азербайджанском языке İyun ayının son gününə olan hava proqnozu açıqlandı

Экслюзивные новости

Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
29 июня 2021 г. 11:31
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
28 июня 2021 г. 18:05
Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
26 июня 2021 г. 09:27
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
25 июня 2021 г. 17:18
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi