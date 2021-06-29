Прогноз погоды на последний день июня

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25, днем - 29-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана 30 июня преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы, временами дожди, град. Утром в некоторых горных районах туман. Будет преобладать западный ветер, временами усилится. Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 30 июня до 1 июля на фоне жарких погодных условий на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся ветер "хазри", что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.